Россияне требуют закрыть псевдобары: "наливайки" торгуют водкой круглосуточно

Россияне потребовали от властей решительных действий в борьбе с псевдобарами, которые торгуют алкогольной продукцией круглосуточно.

Так, в Ижевске пожаловались, что работают не только действующие "наливайки", но и открываются новые рядом с учебными заведениями.

"В непосредственной близости к лицею появилось ещё одно заведение, "Разливное", — цитирует жителей города udm-info.ru. "Борьба с наливайками вроде бы идёт — но наливайки остаются. Что-то делается не так!", — посетовал ещё один ижевчанин.

Горожане уточнили, что региональные власти уже долгое время обещают начать борьбу с мелкими магазинами, которые торгуют алкоголем под видом баров, но дальше слов дело не продвинулось.

"В ларьке круглосуточно водкой торгуют, а внешне это якобы продуктовый ларёк. Уже не раз сообщала об этом везде. И никому дела нет", — резюмировали горожане.

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