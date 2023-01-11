Ремонт треснувшего от мороза дома в Новосибирске выполнили монтажной пеной

Ещё на новогодних каникулах в одном из многоквартирных домов Новосибирска, находящегося на улице Римского-Корсакова, из-за аномальных морозов появилась трещина.

Как пишет Сиб.фм, жители дома сразу обратились в соответствующие органы, которые сейчас разбираются в ситуации вместе с прокуратурой, мэрией и местной управляющей компанией.

Однако, несмотря на стоящий на улице мороз, для жителей дома пока ничего не изменилось. Их управляющая компания нашла быстрое и недорогое решение на время разбирательства — заделала огромную щель монтажной пеной.

"Пока что все выполненные работы — это запенивание монтажной пеной трещин. Больше никаких работ. Дома сейчас холодно. Дует с щели — она расширяется", — рассказал один из жителей дома.

Владельцы квартир в дома жалуются на холод, состояние здания вызывает у них серьёзные опасения.

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