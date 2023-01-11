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В Госдуме предложили ввести специальные титры для "актёров-предателей": Бог шельму метит

Общество

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с предложением предупреждать зрителей с помощью титров о том, что среди актёров в фильме есть "предатели”.

В Госдуме предложили ввести специальные титры для "актёров-предателей": Бог шельму метит

Он отметил, что по закону РФ кадры с курением должны сопровождаться предупреждением о вреде табачной продукции. По данной аналогии Гусев предлагает объяснять зрителям, что актёр, задействованный в фильме, уличён в предательстве.

"Бог шельму метит… В материалах для СМИ и блогов от иноагентов — ссылка об истинной их сущности. Минкульт должен ввести новую норму — предупреждение о предательстве в титрах визуальных произведений", — внёс своё предложение представитель Госдумы.

Ранее писатель Захар Прилепин объяснил, что некоторые российские фильмы нельзя выпускать на экран, так как артисты и режиссёры высказались против спецоперации на Украине.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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