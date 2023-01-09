Писатель Захар Прилепин рассказал, что некоторые российские фильмы нельзя выпускать на экран, так как артисты и режиссёры высказались против СВО.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду"
Писатель отметил, что многие ранее снятые фильмы сейчас нельзя выпускать в прокат.
"Там то сценарист иноагент, то режиссер сбежал, то все артисты, исполняющие главные роли, написали по пять коллективных писем против СВО", — сказал Прилепин.
Ранее Захар Прилепин отметил, что многие артисты в России в тайне болеют за Киев.
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