Прилепин о запрете ранее снятых в РФ фильмов: "То сценарист иноагент, то режиссёр сбежал"

Писатель Захар Прилепин рассказал, что некоторые российские фильмы нельзя выпускать на экран, так как артисты и режиссёры высказались против СВО.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду"

Писатель отметил, что многие ранее снятые фильмы сейчас нельзя выпускать в прокат.

"Там то сценарист иноагент, то режиссер сбежал, то все артисты, исполняющие главные роли, написали по пять коллективных писем против СВО", — сказал Прилепин.

Ранее Захар Прилепин отметил, что многие артисты в России в тайне болеют за Киев.

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