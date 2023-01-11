Россияне в случае падения на льду могут компенсировать расходы, потраченные на лечение. Об этом сообщила новосибирский юрист Марина Сапожникова.
В интервью Сиб.фм она отметила, что пострадавшему стоит обратиться в медицинское учреждение, собрать документы, подтверждающие травму, а также сохранить чеки из аптек и больниц.
"Возмещать ущерб должна организация, которая отвечает за расчистку улицы или её участка от снега и гололёда", — уточнила эксперт.
По её словам, это могут быть управляющие компании, ТСЖ, администрации, предприниматели, подрядчики, обслуживающие госучреждения, такие как школы, детские сады и поликлиники. Эксперт пояснила, что надписи "Осторожно, скользко" не способны освободить виновника от компенсации ущерба.
Она порекомендовала гражданам РФ, получившим травмы при падении на льду, сходить с претензией сначала в ответственную инстанцию, а потом в суд.
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