Юрист Сапожникова: после падения на льду важно собрать документы, подтверждающие травму

Россияне в случае падения на льду могут компенсировать расходы, потраченные на лечение. Об этом сообщила новосибирский юрист Марина Сапожникова.

В интервью Сиб.фм она отметила, что пострадавшему стоит обратиться в медицинское учреждение, собрать документы, подтверждающие травму, а также сохранить чеки из аптек и больниц.

"Возмещать ущерб должна организация, которая отвечает за расчистку улицы или её участка от снега и гололёда", — уточнила эксперт.

По её словам, это могут быть управляющие компании, ТСЖ, администрации, предприниматели, подрядчики, обслуживающие госучреждения, такие как школы, детские сады и поликлиники. Эксперт пояснила, что надписи "Осторожно, скользко" не способны освободить виновника от компенсации ущерба.

Она порекомендовала гражданам РФ, получившим травмы при падении на льду, сходить с претензией сначала в ответственную инстанцию, а потом в суд.