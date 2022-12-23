Юрист: компенсация за травму из-за падения снега с крыши составит до 600 тысяч рублей

По словам юриста по гражданским, арбитражным и административным делам Василия Воробьёва, горожане, пострадавшие от падения снега с крыши или гололёда, могут получить компенсацию в размере от 100 до 600 тысяч рублей.

Юрист объяснил, что за причинённый вред от плохой уборки городских улиц, будь то падение снега или сосулек с крыши, или скользких тротуаров, несёт ответственность организация, отвечающая за эксплуатацию указанной территории. Размер же причинённого ущерба определяется экспертами специальной компании.

"Если мы говорим про вред здоровью, то при легкой форме, не повлекшей собой значительную трату работоспособности, полагается порядка 100-150 тысяч рублей. Средний вред — порядка 300 тысяч. Тяжкий — около 600 тысяч. И вред, связанный с причинением смерти, — это порядка 1 миллиона рублей", — объяснил Василий Воробьев в беседе с URA. RU.

Для того, чтобы получить компенсацию, факт причинения ущерба здоровью необходимо зафиксировать. Для этого нужно вызвать скорую помощь, а можно ещё и полицию, уточнил эксперт. Также будет нелишним заручиться показаниями свидетелей, видевших момент падения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.