Прилепин о нежелании звёзд кино поддерживать СВО: "Два имени можете назвать?"

Писатель Захар Прилепин обратил внимание на то, что среди знаменитостей очень мало людей открыто поддерживающих спецоперацию на Украине.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" отметил, что режиссёры и артисты избегают открыто высказывать свою позицию по поводу СВО.

"Почему у нас из ста топовых кинорежиссёров — ее нет ни у кого, — только не надо сразу говорить про Михалкова и Шахназарова — они уже не снимают. Я про те сто режиссёров — которые снимают", — цитирует слова Прилепина "Комсомольская правда".

Он призвал назвать хотя бы два имени из числа звёзд кино, которые вслух высказались в поддержку СВО.

Писатель заверил, что не призывает никого "отменять".

"Я спрашиваю у государства: почему у тебя никого нет?" — вопрошает литератор.

Ранее Захар Прилепин предположил, что артисты в России в тайне поддерживают Украину.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.