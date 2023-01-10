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Прилепин о нежелании звёзд кино поддерживать СВО: "Два имени можете назвать?"

Общество

Писатель Захар Прилепин обратил внимание на то, что среди знаменитостей очень мало людей открыто поддерживающих спецоперацию на Украине.

Прилепин о нежелании звёзд кино поддерживать СВО: "Два имени можете назвать?"

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" отметил, что режиссёры и артисты избегают открыто высказывать свою позицию по поводу СВО.

"Почему у нас из ста топовых кинорежиссёров — ее нет ни у кого, — только не надо сразу говорить про Михалкова и Шахназарова — они уже не снимают. Я про те сто режиссёров — которые снимают", — цитирует слова Прилепина "Комсомольская правда".

Он призвал назвать хотя бы два имени из числа звёзд кино, которые вслух высказались в поддержку СВО.

Писатель заверил, что не призывает никого "отменять".

"Я спрашиваю у государства: почему у тебя никого нет?" — вопрошает литератор.

Ранее Захар Прилепин предположил, что артисты в России в тайне поддерживают Украину.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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