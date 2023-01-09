Писатель Захар Прилепин считает, что артисты в России в тайне поддерживают Украину.
Прилепин объяснил, что проблема заключается не в том, что Артур Смольянинов желает победы ВСУ, а в том, что люди искусства России в своëм большинстве сочувствуют Украине, но боятся сказать об этом вслух.
"У нас во всех основных театрах сидят многочисленные артисты, которые плюс-минус рассуждают также. И основной режиссёрский состав тоже либо тоскует, либо тихо болеет за Киев", — цитирует слова литератора "Комсомольская правда".
Он считает, что эти люди определились ещë в 2014 году, не поддержав присоединение Крыма.
Ранее Захара Прилепина возмутило то, что на "Голубые огоньки" не пригласили артистов, поддерживающих Донбасс.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.