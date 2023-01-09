Заявления актёра Артура Смольянинова о готовности участвовать в боевых действиях на стороне Украины подпадают под статью Уголовного кодекса об экстремизме и нарушении территориальной целостности РФ. Такое мнение выразил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
В интервью РИА Новости он отметил, что в отношении артиста необходимо провести расследование.
"Считаю, что сказанное Смольяниновым подпадает под статьи 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России"; 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", — подчеркнул парламентарий.
Кроме того, Хамзаев поблагодарил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина за то, что он возбудил уголовное дело против актёра в быстрые сроки.
Ранее депутат порекомендовал незамедлительно аннулировать все контракты по госзаказам у Смольянинова. Он также назвал известного артиста "предателем".
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