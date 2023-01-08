Депутат Хамзаев предложил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что готов обратиться в Следственный комитет с призывом завести уголовное дело против актёра Артура Смольянинова после его слов о поддержке Украины и готовности пойти воевать на стороне ВСУ.

По мнению Хамзаева, артист должен повторить судьбу журналиста Александра Невзорова*. Кроме этого, депутат убеждён, что все контракты Смольянинова с российскими киностудиями необходимо аннулировать.

"Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя", — сказал депутат в беседе с РИА Новости.

*включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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