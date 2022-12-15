В Москве задержали мать, снявшую 14-летней дочери квартиру для проституции

В Москве правоохранители завели уголовное дело против женщины, которая склоняла к проституции несовершеннолетнюю дочь. Как заявили журналисты, девочке 14 лет.

По информации Московского комсомольца, в 2019 году обвиняемая опубликовала в Интернете фотографию школьницы и предложила заниматься с ней сексом за деньги. Встречи с мужчинами происходили в столице. В этом году мать решила арендовать квартиру.

Как отметили в СМИ, средства за услуги получала женщина. Полицейские задержали её, добавили в издании.

Ранее в Washington Examiner заявили, что президент США Джо Байден оплачивал сыну Хантеру эскортниц из России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.