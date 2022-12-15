В Москве правоохранители завели уголовное дело против женщины, которая склоняла к проституции несовершеннолетнюю дочь. Как заявили журналисты, девочке 14 лет.
По информации Московского комсомольца, в 2019 году обвиняемая опубликовала в Интернете фотографию школьницы и предложила заниматься с ней сексом за деньги. Встречи с мужчинами происходили в столице. В этом году мать решила арендовать квартиру.
Как отметили в СМИ, средства за услуги получала женщина. Полицейские задержали её, добавили в издании.
Ранее в Washington Examiner заявили, что президент США Джо Байден оплачивал сыну Хантеру эскортниц из России.
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.