О перегоне табуна лошадей по улицам Кисловодска 14 декабря мэру Евгению Моисееву сообщили горожане.
Как пишет newstracker.ru, главу города возмущает такое отношение к городским улицам, к которым собственники животных относятся, как к своим личным пастбищам.
В результате табун в полном составе был арестован, а его владельцам пригрозили уголовной ответственностью.
"Удивительная настойчивость и уверенность в собственной безнаказанности собственников лошадей. Видимо, полагают, что улицы города — это их личные пастбища", — написал Моисеев в своём Telegram-канале.
В будущем градоначальник пообещал предавать огласке имена собственников лошадей, которые перегоняют их прямо по городу.
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