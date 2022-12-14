В центре Кисловодска был задержан табун лошадей

О перегоне табуна лошадей по улицам Кисловодска 14 декабря мэру Евгению Моисееву сообщили горожане.

Как пишет newstracker.ru, главу города возмущает такое отношение к городским улицам, к которым собственники животных относятся, как к своим личным пастбищам.

В результате табун в полном составе был арестован, а его владельцам пригрозили уголовной ответственностью.

"Удивительная настойчивость и уверенность в собственной безнаказанности собственников лошадей. Видимо, полагают, что улицы города — это их личные пастбища", — написал Моисеев в своём Telegram-канале.

В будущем градоначальник пообещал предавать огласке имена собственников лошадей, которые перегоняют их прямо по городу.

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