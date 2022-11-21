63-летняя Гузеева похудела с помощью процедур в спа-отеле Кисловодска

Телеведущая Лариса Гузеева заявила, что уезжает из санатория в Кисловодске, где избавлялась от лишнего веса. Артистка оценила условия спа-отеля и отметила эффективность процедур, которые назначаются врачом после диагностики.

"Всё дополняется свежайшим нарзаном и тамбуканской грязью. Режим питания — согласно концепции", — рассказала Гузеева в социальных сетях.

Актриса призналась, что попросила посадить её на жёсткую диету. По словам Гузеевой, она слишком медленно "сдувается". Врач оздоровительного центра подчеркнул, что хуже ей от этого не будет, и одобрил пожелание звезды.