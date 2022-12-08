Средняя сумма взятки в Пермском крае составила 170 тысяч рублей

Средняя сумма, которую получают взяточники Пермского края, составляет 170 тысяч рублей. Такими данными поделился замглавы управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю полковник полиции Александр Лузин.

"За текущий период 2022 года выявлено 267 фактов взяточничества, средняя сумма полученной взятки в регионе составила 176,6 тысяч рублей", — рассказал Лузин во время пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией.

Представитель ГУ МВД добавил, что самые маленькие взятки по Пермскому краю составляют 1 тысячу рублей, такие суммы нередко "даются на руку" в области лесопользования и здравоохранения. А размер максимальной взятки — боле 2 миллионов рублей. Такие суммы встречаются в области строительства.

По словам Лузина, если гражданину намекают на взятку, ему следует заявить об этом в любом отделении полиции, или же рассказать об этом на официальном сайте ГУ МВД России по Пермскому краю в письменной форме.

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