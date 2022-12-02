В Татарстане бывшему борцу с коррупцией грозит 12 лет тюрьмы за взятки

В Татарстане бывший подполковник полиции, который расследовал дела о коррупции, Рустем Нариманов может получить 12 лет лишения свободы за мошенничество и взяточничество.

Об этом заявили в беседе с inkazan.ru представители местной прокуратуры. Как напомнили журналисты, экс-полицейского правоохранители заподозрили в незаконном получении пяти миллионов рублей и трёх случаях мошенничества. При этом все инциденты случились во время работы обвиняемого в органах, подчеркнули в прокуратуре.

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