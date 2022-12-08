В Минздраве РФ прокомментировали данные ООН ЮНЭЙДС и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым Россия входит в топ-5 стран по распространению вируса иммунодефицита человека.
Как заявили представители ведомства, эти сведения являются дезинформацией и необходимой для очернения нашей страны пропагандой.
"Эксперты произвольно интерпретируют цифры из различных источников", — добавили в министерстве.
По данным Минздрава РФ на 2021 год, в России живут с ВИЧ 851 754 человека. Это около 0,58% населения нашей страны, отметили чиновники.
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