Эксперты программы ООН ЮНЭЙДС и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний сообщили, что, по данным на 2021 год, Россия попала в перечень из пяти стран с наиболее быстрым распространением вируса иммунодефицита человека.
Как отметили специалисты, всего в мире заразились ВИЧ 1,5 миллиона человек. Лидерами по количеству инфицированных оказались:
При этом более позитивные показатели зафиксировали в Танзании, Уганде, Замбии, Кении и Бразилии, написали на официальном сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.
Ранее руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о распространении ВИЧ в России. По информации министра, во всех регионах число новых заболевших уменьшается.
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