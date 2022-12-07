ООН включила РФ в пятёрку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ

Эксперты программы ООН ЮНЭЙДС и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний сообщили, что, по данным на 2021 год, Россия попала в перечень из пяти стран с наиболее быстрым распространением вируса иммунодефицита человека.

Как отметили специалисты, всего в мире заразились ВИЧ 1,5 миллиона человек. Лидерами по количеству инфицированных оказались:

Южная Африка (14%),

Мозамбик (6,5%),

Нигерия (4,9%),

Индия (4,2%),

Россия (3,9%).

При этом более позитивные показатели зафиксировали в Танзании, Уганде, Замбии, Кении и Бразилии, написали на официальном сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Ранее руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о распространении ВИЧ в России. По информации министра, во всех регионах число новых заболевших уменьшается.

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