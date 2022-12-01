Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова рассказала, как местные жители заражаются ВИЧ.
"67% случаев связаны с гетеросексуальным путём передачи", — отметила чиновница, слова которой приводит newsnn.ru.
При этом 22% инфицированных жителей региона стали такими из-за употребления запрещённых веществ, добавила политик.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России живёт 850 тысяч пациентов с ВИЧ. При этом количество новых заражённых уменьшается, подчеркнул министр.
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