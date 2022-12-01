В Нижегородской области 22% случаев заражения ВИЧ связаны с наркотиками

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова рассказала, как местные жители заражаются ВИЧ.

"67% случаев связаны с гетеросексуальным путём передачи", — отметила чиновница, слова которой приводит newsnn.ru.

При этом 22% инфицированных жителей региона стали такими из-за употребления запрещённых веществ, добавила политик.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России живёт 850 тысяч пациентов с ВИЧ. При этом количество новых заражённых уменьшается, подчеркнул министр.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.