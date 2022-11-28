Мурашко заявил о снижении числа больных ВИЧ-инфекцией во всех регионах России

Во всех регионах РФ наблюдается снижение количества новых пациентов с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Он назвал такую статистику "уверенным трендом" на уменьшение числа ВИЧ-инфицированных в стране.

"Важно, что этот тренд зафиксирован во всех субъектах", — отметил министр во время Всероссийского форума по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и СПИДа.

По словам Мурашко, РФ остаётся мировым лидером по охвату граждан исследованиями на наличие ВИЧ. Он также добавил, что в прошлом году количество новых заражённых этой инфекцией составило порядка 59 тысяч человек. Это на два процента меньше, чем в 2020-м, уточнил министр.

Как подчеркнул глава Минздрава, на сегодняшний день свыше 850 тысяч пациентов борются с ВИЧ в России.

Ранее стало известно, что около 50 процентов ВИЧ-инфицированных россиян отказываются от постановки на медицинский учёт.