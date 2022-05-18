Половина ВИЧ-инфицированных в России отказываются от лечения

Половина россиян с ВИЧ-инфекцией не получают необходимого лечения, они отказываются становиться на медицинский учёт.

Быстрое распространение ВИЧ в России — это серьёзная проблема, но ещё больше ситуацию осложняет отрицание болезни. Оказалось, что половина заражённых просто не признают, что больны, и не проходят лечение, об этом сообщает newstracker.ru, ссылаясь на "Новые известия".

Отмечается также, что есть и другая причина. К концу 2021 года в России жили около 1,1 миллиона человек с этим заболеванием. Около 50% из них не получали лечения из-за того, что не знали свой ВИЧ-статус. Пандемия не позволила им вовремя пройти обследование.

Ранее эпидемиологические исследования в западных странах показали, что в отсутствие антиретровирусных препаратов среднее время, необходимое для перехода от ВИЧ-инфекции до СПИДа, составляет от 10 до 12 лет. Поврежденные клетки CD4 + приводят к развитию СПИДа, они отвечают за инструктаж других клеток иммунной системы для выполнения их специфических функций. Во время заражения ВИЧ, чем больше поврежденных клеток CD4 +, тем слабее становится иммунная система, и тем меньше у человека возможностей бороться с инфекцией и болезнями.