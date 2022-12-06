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Пушилин сообщил о гибели депутата парламента ДНР Марии Пироговой

Общество

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибла 29-летняя депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова. Об этом сообщил врио главы Республики Денис Пушилин.

Пушилин сообщил о гибели депутата парламента ДНР Марии Пироговой

Политик признался, что ему не верится, что такое могло произойти.

"Она была воплощением доброты. Человеком с большой буквы. Помогала всем, никогда не проходила мимо чужой беды. На всех хватало ее энергии, ее таланта творить добро. Как будто спешила жить…" — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Врио главы ДНР рассказал, что Мария Пирогова начала оказывать помощь жителям Республики ещё в 2014 году. Уже тогда храбрая 21-летняя девушка-волонтёр собирала вещи для нуждающихся и лично отвозила их в самые опасные места, туда, где была нужна её помощь.

Именно благодаря инициативе Пироговой в своё время была запущена акция "Дерево желаний", в рамках которой мечты многих ребятишек были исполнены, и тысячи детей смогли стать счастливее.

"Фашистские нелюди оборвали ее жизнь в самом расцвете…Искренние слова соболезнования родным и близким Маши. Это огромная потеря для всех нас", — добавил Пушилин.

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Донецк стал городом смерти
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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