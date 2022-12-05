Политолог Асафов призывает людей не бояться цифровизации общества

Политолог Александр Асафов призывает людей не бояться цифровизации общества.

По мнению политолога, в цифровизации основных отраслей жизни современного человека нет ничего страшного. В беседе с Общественной Службой Новостей Асафов отметил, что больше вопросов возникает не к новым технологиям, а к тому, как их применять.

"Способы, которые принесла с собой цифровизация, помогают в защите людей от распространения инфекции. Безусловно, это связано с ограничением их свобод", — объяснил Асафов.

Он отметил, что общество всегда будет относиться к новым технологиям насторожено. Он напомнил, что, когда в России только начали появляться пластиковые карты и банкоматы, люди боялись снимать деньги. Асафов заявил, что этот страх уже давно в прошлом, и сегодня люди спокойно снимают и переводят деньги с помощью банкоматов и приложений.

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