Bloomberg: тайваньская компания TSMC хочет выпускать в США самые передовые чипы

Крупнейший мировой производитель микрочипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) вложит 12 миллиардов долларов в строительство нового завода в США.

Предприятие в Аризоне будет выпускать микросхемы по самой передовой 4-нанометровой технологии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, в самых современных чипах нуждаются американские компании Apple, Nvidia и AMD, которые смогли уговорить своего партнера из Тайваня перенести производство на американский континент. Авторы материала предполагают, что глобальные IT-корпорации всерьез опасаются захвата Китаем острова, после чего поставки полупроводников прекратятся.

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