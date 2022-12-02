Политолог рассказал о реакции США на получение Сноуденом гражданства России

Политолог Борис Межуев рассказал Pravda.Ru, как США отреагируют на то, что их бывший спецагент Эдвард Сноуден получил российское гражданство.

"США едва ли будут в восторге, но я не думаю, что это приведет к каким-то серьёзным последствиям. Не думаю, что судьба Сноудена сейчас очень волнует Соединённые Штаты, и что они озабочены. Наверное, будет высказано какое-то неодобрение. Может быть, эта ситуация чуть-чуть удлинит процесс обмена заключёнными", — заявил политолог.

Ранее Путин подписал указ о предоставлении Сноудену гражданства России. Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США пытался добиться получения российского паспорта в течение двух лет.

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