РПЦ: в запрете Зеленского "российских" религиозных организаций нет смысла

По словам зампредседателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, протоиерея Игоря Якимчука, решение президента Украины Владимира Зеленского "запретить" религиозные объединения, имеющие отношение к России, не имеет смысла.

Представитель РПЦ заявил о недопустимости смешения политики и духовных ценностей. Он напомнил, что на политическом уровне никто никогда не сможет запретить человеку верить.

"Недопустимо смешивать вещи политические и духовные. В общем-то, невозможно запретить человеку верить в то, во что он хочет верить, поэтому подобные меры государственной власти лишены смысла. Любой может молиться, о ком хочет — это его внутренняя жизнь, которая не подпадает ни под какие государственные акты", — сказал Якимчук в разговоре с РИА Новости.

Протоиерей напомнил, что истинные верующие независимо от политических решений сохраняют верность своей церкви, в том числе и в сложные периоды.

2 декабря Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым ограничивается деятельность религиозных организаций, имеющих отношение к РФ.

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