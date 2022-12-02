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Медведев пригрозил Киеву за гонения на УПЦ карой небесной: "Христопродавцы"

Общество

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал атаку Киева на каноническую Украинскую православную церковь.

Медведев пригрозил Киеву за гонения на УПЦ карой небесной: "Христопродавцы"

Экс-президент РФ назвал тех, кто отбирает церковное имущество и избивает клириков и мирян, сатанистами. Он отметил, что гонения на УПЦ начались ещё раньше при Петре Порошенко.

"Малороссийские президентики и раньше не отличались крепостью веры. Молились только на бабло", — написал Медведев в своём микроблоге.

Российский политик считает, что фундаментальные права демократии растоптаны, так как верующих заставляют посещать "правильные" церкви.

"Поэтому нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру", — выразил своё мнение бывший российский лидер.

Медведев привёл цитаты из Библии.

"И конечно, киевские христопродавцы должны помнить слова Писания: "И не пощадит тебя око Моё, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель" (Иез. 7:9)", — написал зампред Совбеза РФ.

Ранее Владимир Зеленский объявил войну Украинской православной церкви Московского патриархата за связи УПЦ с "государством-агрессором".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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