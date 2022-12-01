Эксперт Ситнов объяснил, как продлить жизнь смарфону: брызги воды губительны

Эксперт по "железу" и преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов перечислил пагубные привычки, которые "гробят" ваш смартфон.

Специалист перечисли несколько ошибок, которые допускают россияне в процессе эксплуатации смартфона.

Ранее эксперт Сергей Вакулин призвал не пользоваться смартфоном на морозе без крайней необходимости.

"Люди не отрываются от своих гаджетов, особенно в момент, когда вышел новый ролик или новая серия сериала. Тем временем, брызги воды могут навредить устройству, а падение на жесткий кафель перенесет далеко не каждый смартфон", — цитирует Газета.Ru слова Ситнова.

Предостерёг эксперт и от воздействия на смартфон прямых солнечных лучей. Разогретый гаджет может сломаться от высоких температур.

Ситнов посоветовал избегать зарядные устройства сомнительного качества. Не стоит также, по словам специалиста, пользоваться смартфоном, когда он находится на подзарядке.

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