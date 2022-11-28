Нечистоплотные продавцы рады заработать на покупателях в распродажу

Известно, что многие магазины стараются получить максимальную выручку в период больших распродаж типа "Чёрной пятницы", и делают это они не всегда честными способами.

Если потенциальный покупатель следит за динамикой цены на приглянувшийся ему товар в течение достаточно долгого времени, он может заметить, как нечистоплотные продавцы, в том числе и на популярных маркетплейсах наподобие Wildberries в преддверии распродажи сначала искусственно завышают стоимость позиции, а затем делают "скидку". Однако в итоге цена даже со скидкой получается выше, чем была до этого.

По этой причине финансовый консультант Анна Зеленина советует тем, кто хочет что-то приобрести в период акций и распродаж, начать отслеживать цены на интересующие товары заранее.

"Покупать что-то в Черную пятницу или в другой день распродаж стоит только тогда, когда вы уверены, что скидка не сделана искусственно. Зачастую продавцы ради собственной выгоды сначала поднимают цену, а потом опускают", — объяснила Зеленина в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

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