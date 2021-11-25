Эксперт поделился способами уберечь себя от интернет-мошенников в Чёрную пятницу

Эксперт в области кибербезопасности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Антон Щербаков в беседе с Pravda.Ru объяснил, как противостоять мошенникам в дни распродаж.

Пятница чернее ночи: как не стать жертвой в дни распродаж

"Первое, самое важное, хотелось бы отметить то, что никто из нас, наверное, не идеален и схемы бывают настолько изощрённые и хитрые, что даже лучшие из нас могут на них попасться. Как говорится, не храните все яйца в одной корзине. Заведите виртуальную карту либо дополнительную карту (как вам удобнее) и используйте её для интернет-покупок, либо для каких-то платных сайтов, неважно, за какие-то услуги, и пополняйте её ровно в том количестве, которое вам нужно, то есть либо на день, либо для конкретной покупки", — сказал эксперт.

Также он предостерёг людей от киберпреступников, которые создают фейковый сайт известной площадки. В этом случае важно обращать внимание на детали адреса страницы, мошенники могли добавить точку или поменять один символ, объяснил Щербаков.

"Если вы постоянно используете одни и те же популярные площадки, у них наверняка есть приложение в магазине приложений на вашем телефоне, я рекомендую использовать именно их. Потому что приложение само подключается к площадке вашего магазина, и там уже такие методы, как замена букв или замена сертификата, не работают. То есть, скачав официальное приложение магазина, вы будете работать напрямую с вашим любимым поставщиком", — заключил специалист.

Ранее финансовый консультант, эксперт в сфере психологии Ирина Бенетт рассказала для Pravda.Ru, как не попасть в ловушку маркетологов в ходе Чёрной пятницы, которая пройдёт с 26 по 28 ноября. По словам специалиста, поможет сохранить деньги планирование покупок.