Авторы в "Одноклассниках" смогут зарабатывать на своём контенте в соцсети

Социальная сеть "Одноклассники" предоставила авторам возможность зарабатывать на своих публикациях, которые отражаются в ленте.

Программа монетизации распространяется на посты с фотографиями, видеозаписями, лонгридами и другими типами контента. Как сообщили представители соцсети, окончательная сумма вознаграждения будет зависеть от количества показов публикации.

"В программе могут участвовать все группы, соответствующие правилам социальной сети", — подчеркнули в "Одноклассниках".

Самые активные авторы смогут увеличить свой доход благодаря новым функциям. Соцсеть планирует делиться с ними частью своих средств, полученных с помощью рекламных интеграций. Пользователям, желающим зарабатывать на своём контенте, необходимо заполнить заявку. В дальнейшем выводить деньги рекомендуется через личный кабинет сервиса AdvertCentrum (комиссия составит от трёх до шести процентов).

С подробными правилами программы монетизации можно ознакомиться в справочном материале "Одноклассников".