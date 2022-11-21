Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков считает, что ответственная за сдачу объектов в регионе заслуживает публичную казнь при провале строительного плана.
Глава Белгородчины считает необходимым сурово наказать чиновницу, в случае, если она не справится со своевременной сдачей строительных объектов.
Во время рабочего совещания он обратился к министру строительства Оксане Козлитиной.
"Один объект не сдается — это вообще катастрофа, а если пять-шесть объектов — расстрел. Казнь на соборной площади через отрубание головы. Публичное. В присутствии родственников", — сказал Гладков.
В ответ на это Козлитина пообещала "не радовать спортсменов, образование и культуру отрубленной головой".
Ранее глава Белгородской области посетил пострадавшие от ударов ВСУ посёлки.
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