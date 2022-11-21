Хамзаев призвал депутатов Госдумы перечислить зарплату за месяц на нужды СВО

По мнению депутата Госдумы Султана Хамзаева, каждый парламентарий вполне мог бы перечислить хотя бы одну свою зарплату за месяц в фонд поддержки спецоперации на Украине.

"Считаю, что будет правильно, если каждый депутат откажется хотя бы от месячной зарплаты в пользу фонда, специализирующегося на вышеперечисленных целях (поддержка солдат в зоне спецоперации, гумпомощь жителям новых территорий). Они есть как при нашей партии, есть в регионах, есть при разных гуманитарных организациях", — рассказал Хамзаев в беседе с РИА Новости.

По словам Хамзаева, он и его коллеги по партии оказывают финансовую помощь российским военным-участникам спецоперации с того самого момента, как она началась. Парламентарий рассказал, что он вместе со своей командой перевёл 2 миллиона рублей в марте на специально созданный централизованный счёт при Минтруде, инициированный главой Дагестана, через который любой желающий может оказать посильную помощь.

Хамзаев добавил, что внесённые ими средства направлены на адресную закупку необходимых вещей для военных РФ.