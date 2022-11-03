Удмуртские ветеринары прооперировали ежа, попавшего под колёса машины

Удмуртские ветеринары вылечили ежа, попавшего под колёса машины. Об этом пишет udm-info.ru, ссылаясь на специалистов Можгинской районной больницы.

Врачи пояснили, что ежа доставили в клинику местные жители, которые увидели его на дороге с повреждённой лапой. Затем ветеринары из Можги провели для него операцию.

"Теперь ежа носят к нам на перевязки", — поделились сотрудники больницы.

Медики также добавили, что ёж — довольно сложный пациент, ведь он часто сворачивается клубком, шипит и кусается, когда ему пытаются оказать помощь. По словам врачей, ветеринары успокоили животное благодаря различным лакомствам. Специалисты считают, что их пациент мог резко выскочить под колёса машины из кустов.

Представители Министерства природы Удмуртии подчеркнули: в весенний и осенний периоды подобные инциденты в регионе фиксируются часто, ведь ежи начинают активно искать еду возле автотрасс для набора жировых запасов.