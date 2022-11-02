Публицист Иван Новосёлов заявил, что блокировка соцсетей, принадлежащие компании Meta**, спасает россиян от манипуляций со стороны Запада.
По мнению Новосёлова, разблокировка Instagram* и Facebook* вряд ли будет хорошим решением. Он отмечает, что эти соцсети были заблокированы не просто так. Компания Meta** открыто заявила, что в нынешнем конфликте она стоит на стороне Запада. Также Meta** позволила пользователям призывать к насилию в отношении россиян.
"На самом деле эта блокировка спасает россиян от манипуляций и дезинформации и лишает Украину и её западных спонсоров мощного пропагандистского инструмента", — заявил Новосёлов Телеканалу "360".
* Принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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