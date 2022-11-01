Рэпер Жиган: в блокировке Instagram* нет никакого смысла

Рэпер Жиган рассказал, по какой причине совет блогеров при Совфеде обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой отменить блокировку запрещённых в РФ соцсетей Instagram* и Facebook**.

По общему мнению блогеров, которое выразил Жиган, в блокировке запрещённых ресурсов нет смысла, ведь те, кому это нужно, всё равно обходят запреты при помощи VPN-сервисов, при том, что бюджетных денег на блокировку тратится много.

"Мы видим, что блокировка не приносит никакой ощутимой пользы. Это так не работает. Те, кто хочет обойти блокировку, они ее обходят. Есть множество бесплатных и платных VPN-сервисов, благодаря которым люди точно так же сидят в этих социальных сетях. Вопрос — сколько стоит эта блокировка? Сколько тратится денег из госбюджета, чтобы это все заблокировать? Мы не видим в этом никакого смысла", — сказал Жиган в беседе с Телеканалом "360".

Блогер предположил, что просьба по отмене блокировки появилась сейчас, потому что месяцы запрета показали бессмысленность и неэффективность этого мероприятия.

По мнению Жигана, тот же Instagram*, являясь частью сферы развлечений, безвреден.

В завершение рэпер назвал борьбу в запрещёнными соцсетями борьбой с "ветряными мельницами", на которую не стоит тратить время в ходе настоящей военной операции.

* Instagram — соцсеть, принадлежит Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской организацией.

** Facebook*- соцсеть, принадлежит Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской организацией.