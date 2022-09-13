Советник президента РФ назвал PR-историей идею Нечаева разблокировать Instagram*

Советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко оценил для Pravda.Ru вероятность разблокировки Instagram* на территории России.

Ранее лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев поднял в Госдуме вопрос о восстановлении доступа к Instagram*. По его словам, компания Meta** уже извинилась за недопустимые высказывания в адрес России, а сейчас начала себя вести хорошо.

"Насколько я знаю, Meta** не извинялась за то, что сделала. Она меняла правила. И поменяла ли она их так, чтобы это устраивало Россию — это может решить только суд. Мне кажется, что в формулировке Нечаева больше попсы, чем какого-то практического решения. Нечаев мог бы написать запрос в прокуратуру, чтобы она проверила, как Instagram* исполняет законодательство РФ. Если к соцсети больше нет претензий, то тогда её можно разблокировать. Это было бы разумно и по-деловому", — заявил Клименко

Он отметил, что с уважением относится к Нечаеву и назвал его слова "PR-историей" перед выборами.

* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

** объявлена экстремистской и запрещена в РФ.