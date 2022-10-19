Панин: правительство решило защитить желающих уехать из Херсонской области

В правительстве приняли решение защитить жителей вновь присоединённой к России территории, выдав тем, кто захочет уехать в другие субъекты РФ из Херсонской облаcти, жилищные сертификаты. Так прокомментировал Pravda.Ru заявление вице-премьера Хуснуллина первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин.

Депутат отметил, что в районе Херсона Киев накапливает сейчас значительные силы, и нельзя допустить, чтобы пострадали наши граждане.

"Вы же сами видите, то же самое, что и мы видим в средствах массовой информации, в социальных сетях, какое количество там сегодня собирается от армии ВСУ вместе с наёмниками. Видимо, есть какие-то данные. Приняты такие проактивные решения", — заметил собеседник издания.

Жилищные сертификаты, по его словам, могут помочь, так как они обеспечены финансами и дают право жителям новых субъектов РФ выбрать для себя жильё в том регионе, в каком им нужно.

При этом есть возможность доплатить, чтобы увеличить необходимую площадь жилья. И есть вариант выбора: частный дом или квартира, заключил политик.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что всем жителям Херсонской области, желающим переехать в другие регионы России, будут выдавать жилищные сертификаты.