Припаркованное возле контейнеров авто во Владивостоке мешает вывозу мусора

В одной из дворов Владивостока проблема — в мусорных контейнерах копится всё больше и больше отходов потому, что мусоровоз не в состоянии забрать их содержимое из-за припаркованного вплотную автомобиля, который местные жители уже успели окрестить "мусорным королём".

Как пишет vostokmedia.com, некто припарковал свою "Хонду" непосредственно возле контейнеров. Автомобиль заблокировал подъезд для мусоровоза, который уже вторые сутки не может вывезти отсюда накопившийся мусор.

Кому принадлежит машина, жители двора не знают, что им с этим делать — тоже. Самые радикально настроенные горожане предложили вываливать отходы прямо на автомобиль, раз неизвестный владелец всё равно отнёсся к нему как к мусору, создав проблему для целого двора.