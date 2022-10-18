Во Владивостоке благоустроили сквер на Второй речке, сохранив изображение кита

Во Владивостоке завершили работы по благоустройству известного сквера на Второй речке. Об этом пишет vostokmedia.com.

По информации издания, рабочие сохранили главный символ места — изображение кита. В материале сказано, что он "переплыл" на центральную площадку.

До реконструкции в парке располагалась скульптура кита, но её пришлось убрать.

Как сообщает портал, после ремонта парк приобрёл современный облик. На территории общественного пространства появились новые урны, скамейки, система освещения и дорожное покрытие. Для детей оборудовали качели и дополнительные места отдыха.

Охрана сквера будет следить за безопасностью с помощью видеокамер.