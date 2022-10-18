Во Владивостоке завершили работы по благоустройству известного сквера на Второй речке. Об этом пишет vostokmedia.com.
По информации издания, рабочие сохранили главный символ места — изображение кита. В материале сказано, что он "переплыл" на центральную площадку.
До реконструкции в парке располагалась скульптура кита, но её пришлось убрать.
Как сообщает портал, после ремонта парк приобрёл современный облик. На территории общественного пространства появились новые урны, скамейки, система освещения и дорожное покрытие. Для детей оборудовали качели и дополнительные места отдыха.
Охрана сквера будет следить за безопасностью с помощью видеокамер.
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