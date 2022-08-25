Евдокимов: аттракционы со свободным падением опасны для людей с гипертонией

При гипертонии, ярко выраженном шейном остеохондрозе не стоит посещать аттракционы со свободным падением. Об этом заявил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

В интервью URA.RU он отметил, что организм таких пациентов сталкивается с сильной нагрузкой в парке. Как правило, это негативно сказывается на общем состоянии здоровья, пояснил специалист.

Кроме того, врач порекомендовал проходить мимо экстремальных аттракционов впечатлительным людям.

"В аттракционах, связанных с падением, идут сильные перегрузки, поэтому, конечно, они не всем подходят", — сказал Евдокимов.

Помимо этого, он добавил, что на таких аттракционах посетители парков нередко получают травмы. Врач посоветовал россиянам следовать указаниям инструкторов во избежание опасности. В некоторых парках клиентам специально предоставляют страховку и средства защиты, которые позволяют обойтись без серьёзных травм, заключил эксперт.