Жители Татарстана вынуждены платить за тепло, которое они не потребляли

Жители города Бугульма в Татарстане возмутились необходимостью оплачивать мифическое отопление за тот период, когда на самом деле в квартирах было очень холодно.

Как пишет inkazan.ru, 7 октября жители Бугульмы получили по две платёжных квитанции, причём во второй из них содержится информация о якобы потреблённом ими тепле.

Однако, по рассказам местных жителей, в сентябре в домах города было очень холодно, поэтому людям приходилось греться старыми "дедовскими" способами: ходить по дому в валенках, постоянно находиться рядом с включёнными электроприборами и делать домашние задания под одеялом.

Жительница города отметила, что бесчеловечно просить у людей денег за услугу, которой они не получали, тем более что большинству людей это обходится не по карману.

"Управляющая компания "Нефтяник", одумайтесь, услышьте людскую боль, многие ущемляют себя в питании, чтобы не создавать долги по оплате платежек", — написала женщина в соцсетях.