Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов заявил, что республика потратила рекордные 190 млрд рублей на дороги в 2022 году.
На брифинге в кабмине Татарстана Ханифов рассказал, что самым большим проектом текущего года является строительство платной трассы М-12 "Москва — Казань". Вторым по масштабам названа дорога М-7 "Казань — Екатеринбург".
По словам Ханифова, на дороге М-7 важен обход Набережных Челнов и Нижнекамска. inkazan.ru сообщает, что сейчас идут работы по строительству четырёхголосной трассы, которую планируют сдать к 2024 году.
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