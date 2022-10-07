В Республике Алтай не призван ни один человек в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказал в своём Telegram-канале сенатор от региона Владимир Полетаев.
Он заявил, что провёл встречу с военным комиссаром Республики, с которым обсудил реализацию указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.
Из Республики Алтай на данный момент, по словам военкома, не призван никто, написал сенатор.
Политик добавил, что работа по актуализации имеющихся данных о гражданах военкоматами ведётся, им направляются повестки.
Эту информацию подтвердили также и в пресс-службе главы Алтая Олега Хорохордина. Там отметили, что о каких-то претензиях к работе военкоматов в регионе им неизвестно.
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