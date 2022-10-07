Сенатор Полетаев: в Республике Алтай не призвали ни одного человека

В Республике Алтай не призван ни один человек в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказал в своём Telegram-канале сенатор от региона Владимир Полетаев.

Он заявил, что провёл встречу с военным комиссаром Республики, с которым обсудил реализацию указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.

Из Республики Алтай на данный момент, по словам военкома, не призван никто, написал сенатор.

Политик добавил, что работа по актуализации имеющихся данных о гражданах военкоматами ведётся, им направляются повестки.

Эту информацию подтвердили также и в пресс-службе главы Алтая Олега Хорохордина. Там отметили, что о каких-то претензиях к работе военкоматов в регионе им неизвестно.