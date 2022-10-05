Слепого на один глаз мужчину мобилизовали в Югре и отправили в Омск

Сестра мобилизованного рассказала, что её 35-летний брат на протяжении восьми лет теряет зрение. Согласно заключению врача, мужчина почти полностью ослеп на один глаз. Более того, житель Югры страдает сложным миопатическим астигматизмом.

Однако мужчину призвали на службу в рамках частичной мобилизации и отправили в Омск.

"Активисты составили обращение в прокуратуру, группу по мобилизации в Югре и ждут ответа. Возможно, мужчину вернут домой, так как в ХМАО уже было два подобных случая. И в обоих мужчин демобилизовали", — сообщает muksun.fm.