Сестра мобилизованного рассказала, что её 35-летний брат на протяжении восьми лет теряет зрение. Согласно заключению врача, мужчина почти полностью ослеп на один глаз. Более того, житель Югры страдает сложным миопатическим астигматизмом.
Однако мужчину призвали на службу в рамках частичной мобилизации и отправили в Омск.
"Активисты составили обращение в прокуратуру, группу по мобилизации в Югре и ждут ответа. Возможно, мужчину вернут домой, так как в ХМАО уже было два подобных случая. И в обоих мужчин демобилизовали", — сообщает muksun.fm.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.