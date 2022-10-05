В РФ заведено первое уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации.

В Пензе отправлен под стражу 32-летний уклонист от частичной мобилизации. Молодой человек отказался подписывать повестку.

РФ создаёт прецедент уголовного преследования за уклонение от мобилизации. В Пензе возбуждено первое подобное уголовное дело.

Зареченский межрайонный следственный отдел СКР расследует дело, возбужденное по статье 328 УК РФ против мужчины, не захотевшего подписать повестку в военный комиссариат.

Уклониста задержали сотрудники ОМОНа и отправили в изолятор временного содержания.

Ранее адвокат Дмитрий Краснов дал советы, как не попасть в список уклонистов от мобилизации.