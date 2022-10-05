В Пензе отправлен под стражу 32-летний уклонист от частичной мобилизации. Молодой человек отказался подписывать повестку.
РФ создаёт прецедент уголовного преследования за уклонение от мобилизации. В Пензе возбуждено первое подобное уголовное дело.
Зареченский межрайонный следственный отдел СКР расследует дело, возбужденное по статье 328 УК РФ против мужчины, не захотевшего подписать повестку в военный комиссариат.
Уклониста задержали сотрудники ОМОНа и отправили в изолятор временного содержания.
Ранее адвокат Дмитрий Краснов дал советы, как не попасть в список уклонистов от мобилизации.
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