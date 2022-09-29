Почётный адвокат России Дмитрий Краснов рассказал, как быть российским мужчинам, которые давно не живут по прописке и могут попасть в список уклонистов.
"Прийти в военкомат, актуализировать свой адрес проживания, поделиться контактами, сообщить место работы, узнать, подпадает ли он под частичную мобилизацию", — такие советы дал адвокат в беседе с Общественной Службой Новостей.
Перед объявлением уклониста в розыск МВД предъявляет ему обвинение, отметил Краснов. В таком случае полицейские должны установить, где находится уклоняющийся от военной службы мужчина. Для этого им нужно постучать к нему в квартиру, прийти на его работу, спросить у соседей и родственников, сообщил юрист.
При этом человеку не грозит ответственность за то, что он не приходит в военкомат, чтобы обновить там свои данные, не живёт по месту прописки и, соответственно, не получает повестки.
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