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Эксперт Кадаков об электронных водительских правах: "Не более чем развлечение"

Общество

Несмотря на то что с 1 октября водительские права можно внести в единую цифровую базу "Госуслуг", гражданам всё равно придётся возить с собой оригинал документа, заявил главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков.

По словам Кадакова, пока от нововведения никаких плюсов, однако это чётко показывает темпы цифровизации.

"Поскольку у нас, согласно ПДД и другим нормативным актам, водитель должен при себе иметь удостоверения. На данный момент "цифра" — это не более чем развлечение", — пояснил эксперт Радио 1.

Как подчеркнул Кадаков, у инспектора ГИБДД возможность проверки электронного документа может быть, а может и нет, и тогда у водителя потребуют оригинал документа.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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