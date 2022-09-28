В Нижнем Тагиле 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения катал пьяную подругу на капоте Mercedes. По данным СМИ, в результате опасного развлечения женщина сломала ногу и разбила голову.
"Водитель решил сбежать с места происшествия", — написали в tagilcity.ru.
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