Пьяная жительница Нижнего Тагила проехалась на капоте и сломала ногу

В Нижнем Тагиле 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения катал пьяную подругу на капоте Mercedes. По данным СМИ, в результате опасного развлечения женщина сломала ногу и разбила голову.

"Водитель решил сбежать с места происшествия", — написали в tagilcity.ru.