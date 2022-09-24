Референдумы на освобождённых территориях. Итоги двух дней

Председатель Центризбиркома Луганской Народной Республики Елена Кравченко сообщила о явке 45,86% избирателей по итогам двух дней референдума. Прогнозируется финальная явка до 80% избирателей. Голосования прошли без нарушений.

В Донецкой Народной Республике явка за два дня составила 55,05%, сообщил председатель ЦИК Владимир Высоцкий.

"Всего за два дня проголосовали 858 681 человек, и это только в Донецкой Народной Республике. На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 546 человек. Этот результат очень хороший, он очень радует", — сказал Высоцкий.

Председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова сообщила о явке 31,79% избирателей за пятницу и субботу.

По словам главы избиркома Запорожской области Галины Катющенко, за два дня явилось 35,54 % избирателей с учётом голосования за рубежом.

Напоминаем, накануне в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях стартовал референдум о вхождении в состав России. Голосование будет длиться до 27 сентября включительно.