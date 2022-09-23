По всей России прошли митинги в поддержку референдума о вступлении в РФ

По всей Российской Федерации сегодня, 23 сентября, прошли митинги в поддержку референдума о вступлении в Россию республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" и демонтстрируют одно из многочисленных видео.

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